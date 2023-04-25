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Технологии и медиа ,  
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Netflix заявил о планах инвестировать в Южную Корею $2,5 млрд

Yonhap: Netflix инвестирует в Южную Корею $2,5 млрд за четыре года

Американский стриминговый сервис Netflix заявил, что инвестирует в Южную Корею $2,5 млрд в в течение следующих четырех лет для производства южнокорейских телесериалов, фильмов и шоу, передает агентство Yonhap.

Cервис сообщил о своих планах после встречи одного из руководителей Netflix Теда Сарандоса с южнокорейским президентом Юн Сок Елем. «Мы смогли принять это решение из-за нашего большого доверия к индустрии корейского контента, и мы будем продолжать делать отличные истории», — сказал Сарандос.

В 2022 году Netflix представил 25 оригинальных южнокорейских проектов. По данным сервиса, 60% подписчиков со всего мира смотрели хотя бы один такой сериал. Самым популярным неанглоязычным шоу на платформе стал проект «Мы все мертвы». В 2023 году Netflix планирует выпустить 34 новых сериала и фильма и продолжения старых.

Согласно отчету компании, по итогам прошлого года на сервис подписались 1,4 млн пользователей из Азиатско-Тихоокеанского региона. Он стал самым быстрорастущим регионом компании.

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Netflix сериалы фильмы Южная Корея Инвестиции
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