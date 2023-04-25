Телеканал CNN уволил ведущего Дона Лемона спустя 17 лет работы. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Лемона, об увольнении ему сообщил его агент утром 24 апреля. «Я потрясен. После 17 лет работы на CNN я ожидал, что у кого-то в руководстве хватит порядочности, чтобы мне прямо об этом сообщить», — написал он. Причину увольнения он не сообщил.

В СNN заявили, что Лемону предложили встретиться с руководством, но он отказался. Причину расторжения контракта с ведущим телеканал также не назвал.

Лемон — афроамериканец гей. Он работал в CNN с 2006 года, последние девять лет вел вечерние и утренние шоу Don Lemon Tonight и CNN This Morning.

В феврале Лемона раскритиковали за его высказывание о 51-летнем кандидате в президенты США Никки Хейли. Ведущий предложил отправлять пожилых политиков проходить тесты на компетентность и сказал, что Хейли «не в расцвете сил». Он добавил, что «женщина находится в расцвете сил только в 20-ти, 30-ти и, возможно, в 40-летнем возрасте».

В начале апреля газета Variety опубликовала расследование, где говорилось о сексистких высказываниях Лемона и его неподобающем поведении на работе, на которые пожаловались более десяти его бывших и нынешних коллег. Пресс-секретарь Лимона назвал статью ложной историей, основанной на необоснованных сплетнях.