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Ракова рассказала о 600 новых вакансиях от столичной службы занятости

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

База данных московской службы занятости пополнилась 600 новыми вакансиями: в рамках первого этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая прошла 14–15 апреля, городские власти заключили соглашение с четырьмя новыми компаниями, чтобы представлять их вакансии на своей платформе. Об этом рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Одно из ведущих направлений работы столичной службы занятости — расширение и развитие сотрудничества с бизнесом. На данный момент уже свыше 3 тыс. наших партнеров пользуются лучшими инструментами для эффективного подбора персонала, — подчеркнула Ракова. — Речь идет как о массовых, так и о точечных позициях в компаниях из всех отраслей экономики». Заммэра также рассказала, что четыре новых партнера столичной службы занятости — это розничная сеть «Лента», отель «Сезоны», производитель чайной продукции Ahmad Tea и сеть кафе-кулинарий «Брусника».

Важная особенность процессов работы службы занятости — человекоцентричный подход и ориентированность на результат по всей цепочке отношений. Так, сами компании-партнеры погружают сотрудников службы в корпоративную культуру, обучают технологиям подбора кандидатов по собственным стандартам. В свою очередь, консультанты службы занятости помогают соискателям подобрать подходящую вакансию, составить резюме и сопроводительное письмо, подготовиться к собеседованию. Налаженные процессы позволяют работодателям закрыть кадровую потребность с минимальным количеством издержек, а соискателям — быстро найти работу в крупных стабильных организациях.

«В нашей базе представлено более 400 тыс. вакансий, что делает нас крупнейшим государственным кадровым оператором, — говорит директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов. — В рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства мы подписали партнерские соглашения с четырьмя компаниями, у которых открыты вакансии как для опытных, так и для начинающих специалистов. Например, есть предложения в сфере IТ и бизнес-аналитики, требуются и офисные сотрудники — специалисты по договорной работе, менеджеры продукта, специалисты по управлению товарными категориями. Открыты вакансии для линейного персонала — продавцов, официантов, поваров, кондитеров и администраторов».

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служба занятости населения Москва трудоустройство Анастасия Ракова
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