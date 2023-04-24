На банковском форуме РБК представят систему антикризисного финансирования

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Конференция «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0», которую РБК проведет в этот четверг в своем Центре событий, пополнилась новой сессией. Представители ЦБ РФ, Минэкономразвития и ВЭБ.РФ расскажут о новейшей системе по финансированию проектов, способствующих технологическому суверенитету России и адаптации российской экономики.

В презентации примут участие первый замминистра экономики России Илья Торосов, эксперт ЦБ Алексей Чаговец, а также представители ВЭБ.РФ — первый зампред правления банка Алексей Мирошниченко и вице-президент «Блока рисков» Андрей Байда. Сессия стартует в 9:30 мск, ее трансляция будет доступна по этой ссылке.

Конференция «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0» пройдет 27 апреля в Центре событий РБК по адресу Космодамианская набережная, 52/7. Среди основных тем — трансформация банковского бизнеса в новых условиях, актуальные проблемы финансового сектора и поиск векторов развития, которые обеспечат дальнейший рост экономики России.