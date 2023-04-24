Умерла глава совета директоров Большого Гостиного двора
В возрасте 78 лет умерла председатель совета директоров Большого Гостиного двора в Петербурге Надежда Тушакова, сообщили в БГД.
Тушакова скончалась 23 апреля. Причина смерти не уточняется. «Надежда Павловна была внимательным, заботливым, тактичным, креативным, целеустремленным руководителем, умеющим предугадывать все ситуации на два шага вперед», — отметили в пресс-службе Гостиного двора.
Прощание с Тушаковой состоится 26 апреля в Международной академии музыки Елены Образцовой, ее похоронят на Южном кладбище.
Тушакова родилась 30 сентября 1944 года, окончила Ленинградский институт советской торговли имени Ф. Энгельса (ныне Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета). Она проработала в универмаге больше 60 лет. Ее первая должность — продавец фарфора, в годы перестройки она заняла пост директора по торговле, а позже была избрана председателем совета директоров Большого Гостиного двора.
По инициативе Тушаковой на его территории были открыты Академия музыки Елены Образцовой, храм преподобного Серафима Вырицкого и Музей купечества.