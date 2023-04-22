Спектакль «Р» театра «Сатирикон» получил «Золотую маску»

В Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко завершился фестиваль «Золотая маска». В номинации лучший спектакль большой формы победила драма «Р» театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, говорится в телеграм-канале фестиваля.

Пьеса «Р» поставлена по фрагментам комедии Николая Гоголя «Ревизор». Режисером-постановщиком пьесы является Юрий Бутусов. В пьесе одну из ролей сыграл Константин Райкин.

Лучшим спектаклем малой формы стала пьеса «Ребенок» воронежского камерного театра. Творческая группа спектакля «Война и мир» Театра им. Евг. Вахтангова и Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова получили специальную премию жюри Драматического театра и Театра Кукол. Драмтеатр им. Г.А. Товстоногова получил премию за спектакль «Материнское сердце» и создание образа русской женщины в воплощении актрисы Нины Усатовой.

В номинации лучшая женская роль победила Виктория Верберг за роль королевы Елизаветы в драме «Мария Стюарт», Театр МТЮЗ. В номинации лучшая мужская роль победил Анатолий Григорьев за роль Алексея Каренина в пьесе «Анна Каренина» театра «Старый дом» в Новосибирске.

В этом году не было номинаций по режиссуре и драматургии. Такое решение приняли в Совете театральных деятелей России.

В этом году в жюри премии вошли режиссеры Ильгиз Зайниев, Галина Зальцман, Дамир Салимзянов, Андрей Калинин, Олег Липовецкий, Олег Ханов, режиссер театра кукол Наталья Пахомова, актриса Евгения Симонова, художник Анастасия Глебова, а также театроведы Алексей Бартошевич, Елена Груева и Анна Степанова. Председатель жюри – театровед, главный редактор газеты «Экран и сцена» Екатерина Дмитриевская.