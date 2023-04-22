Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 21 апр, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 21 апр, 17:00
Французский профсоюз CGT пригрозил оставить без света Каннский фестиваль Политика, 23:33
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 23:32
WP узнало, что Пентагон снова считает Афганистан центром терроризма Политика, 23:28
Спектакль «Р» театра «Сатирикон» получил «Золотую маску» Общество, 23:14
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 22:46
Politico узнало об опасениях США из-за риска дефолта Политика, 22:06
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 22:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Киев призвал перейти красные линии и передать в 10 раз больше вооружений Политика, 21:43
Семак вышел на второе место среди тренеров «Зенита» по числу побед Спорт, 21:29
Дортмундская «Боруссия» сместила «Баварию» с первого места в бундеслиге Спорт, 21:21
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 21:17
Дубль лучшего бомбардира РПЛ принес «Зениту» победу над «Динамо» Спорт, 20:55
«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, не пропустив ни одного гола Спорт, 20:43
ЕС собрался расширить ограничения на транзит товаров через Россию Политика, 20:28
Общество ,  
0 

Спектакль «Р» театра «Сатирикон» получил «Золотую маску»

Драма «Р» театра «Сатирикон» получил «Золотую маску» в номинации лучший спектакль

Фото:Андрей Любимов / РБК Лауреат Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Оперетта-мюзикл/мужская роль&raquo; актер Олег Савцов, исполнитель роли конферансье в мюзикле &laquo;Кабаре&raquo;, поставленном в Театре наций Лауреат Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Оперетта-мюзикл/женская роль&raquo; актриса Александра Урсуляк, исполнительница роли Салли Боулз в мюзикле &laquo;Кабаре&raquo;, поставленном в Театре наций Лауреат Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Оперетта-мюзикл/работа режиссера&raquo; режиссер мюзикла &laquo;Кабаре&raquo;, поставленном в Театре наций, Евгений Писарев Лауреаты Российской национальной театральной премии &quot;Золотая маска&quot; 2023 в номинации &quot;Оперетта-мюзикл/спектакль&quot; - команда спектакля &quot;Три товарища&quot;, поставленного на сцене Театра-Театр (Пермь) Лауреат Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Балет-современный танец/женская роль&raquo; балерина Елена Свинко, исполнительница роли Катарины в спектакле &laquo;Катарина, или Дочь разбойника&raquo;, поставленном на сцене Театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского (Красноярск) Лауреат Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Балет-современный танец/мужская роль&raquo; артист Георгий Смилевски-младший, исполнитель роли Меркуцио в спектакле &laquo;Ромео и Джульетта&raquo;, поставленном на сцене Музыклаьного театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Лауреат Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Балет-современный танец/работа балетмейстера-хореографа&raquo; Слава Самодуров (справа), хореограф спектакля &laquo;Танцемания&raquo;, поставленного на сцене Большого театра России Лауреат Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Балет-современный танец/женская роль&raquo; хореограф Ксения Михеева, соавтор проекта &laquo;Место, которого еще не было&raquo;, поставленного на Новой сцене Александринского театра Лауреаты Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Балет/спектакль&raquo;&nbsp;&mdash; команда спектакля &laquo;Катарина, или Дочь разбойника&raquo;, поставленного на сцене Театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского (Красноярск) Лауреат Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Опера/женская роль&raquo; сопрано Марина Нерабеева, исполнительница роли Мари в опере &laquo;Мертвый город&raquo;, поставленной на сцене театра &laquo;Новая опера&raquo; имени Е. В. Колобова Лауреат Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Опера/мужская роль&raquo; баритон Павел Назаров, исполнитель роли Тонио в опере &laquo;Паяцы&raquo;, поставленной на сцене Музыкального театра Республики Карелия (Петрозаводск) Лауреаты Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Опера/спектакль&raquo;&nbsp;&mdash; команда оперы &laquo;Мертвый город&raquo;, поставленной на сцене театра &laquo;Новая опера&raquo; имени Е. В. Колобова. Слева: директор театра Антон Гетьман. Третья слева: лауреат премии в номинации &laquo;Опера/женская роль&raquo; сопрано Марина Нерабеева Лауреат Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Куклы/работа актера&raquo; Евгений Цыганов, исполнитель роли Сергея Образцова в спектакле &laquo;Я&nbsp;&mdash; Сергей Образцов&raquo;, поставленном на сцене Центрального театра кукол имени С. В. Образцова. Справа: режиссер Виктор Платонов Лауреат Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Куклы/работа режиссера&raquo; Борис Константинов, режиссер спектакля &laquo;Белая уточка&raquo;, поставленного на сцене Центрального театра кукол имени С. В. Образцова Лауреат Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Работа композитора в музыкальном театре&raquo; Петр Поспелов, композитор спектакля &laquo;Катарина, или Дочь разбойника&raquo;, поставленного на сцене Театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского (Красноярск) Лауреат Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Эксперимент&raquo;&nbsp;&mdash; Полина Кардымон, режиссер проекта &laquo;Детство. Коромысли. Глава 3&raquo;, поставленного Лабораторией современного искусства (Новосибирск) в рамках Международного театрального фестиваля &laquo;Толстой&raquo; в Ясной Поляне Лауреат Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Лучшая женская роль второго план&raquo;&nbsp;&mdash; Наталья Петрова, Анна Николаевна, &laquo;Морфий&raquo;, Театр драмы имени Пушкина, Псков Лауреат Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Драма/женская роль&raquo; актриса Виктория Верберг, исполнительница роли Елизаветы в спектакле &laquo;Мария Стюарт&raquo;, поставленном на сцене Московского театра юного зрителя Лауреат Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Драма/мужская роль&raquo; актер Анатолий Григорьев, исполнитель роли Алексея Каренина в спектакле &laquo;Анна Каренина&raquo;, поставленном на сцене театра &laquo;Старый дом&raquo; (Новосибирск). Слева: художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, справа: актриса Ксения Кутепова Лауреат Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Драма/мужская роль второго плана&raquo; актер Сергей Погосян, исполнитель роли Барона Берли в спектакле &laquo;Мария Стюарт&raquo;, поставленном на сцене театра Московского театра юного зрителя Вручение Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Специальная премия жюри драматического театра и театра кукол&raquo; актрисе, народной артистке РФ Нине Усатовой Лауреаты Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Драма/спектакль большой формы&raquo;&nbsp;&mdash; команда спектакля &laquo;Р&raquo;, поставленного на сцене театра &laquo;Сатирикон&raquo; имени Аркадия Райкина. Слева направо: директор театра Владимир Казаченко, актрисы Алена Разживкина и Марьяна Спивак Лауреаты Российской национальной театральной премии &laquo;Золотая маска&raquo; 2023 в номинации &laquo;Драма/спектакль малой формы&raquo;&nbsp;&mdash; команда спектакля &laquo;Ребенок&raquo;, поставленного на сцене Воронежского камерного театра

В Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко завершился фестиваль «Золотая маска». В номинации лучший спектакль большой формы победила драма «Р» театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, говорится в телеграм-канале фестиваля.

Пьеса «Р» поставлена по фрагментам комедии Николая Гоголя «Ревизор». Режисером-постановщиком пьесы является Юрий Бутусов. В пьесе одну из ролей сыграл Константин Райкин.

Лучшим спектаклем малой формы стала пьеса «Ребенок» воронежского камерного театра. Творческая группа спектакля «Война и мир» Театра им. Евг. Вахтангова и Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова получили специальную премию жюри Драматического театра и Театра Кукол. Драмтеатр им. Г.А. Товстоногова получил премию за спектакль «Материнское сердце» и создание образа русской женщины в воплощении актрисы Нины Усатовой.

В номинации лучшая женская роль победила Виктория Верберг за роль королевы Елизаветы в драме «Мария Стюарт», Театр МТЮЗ. В номинации лучшая мужская роль победил Анатолий Григорьев за роль Алексея Каренина в пьесе «Анна Каренина» театра «Старый дом» в Новосибирске.

В этом году не было номинаций по режиссуре и драматургии. Такое решение приняли в Совете театральных деятелей России.

Читайте на РБК Pro
Как нейросеть из собеседника превращается в манипулятора и даже агрессора
Как растет спрос на золото и что ждать от бумаг российских компаний
Игра не по правилам: сможет ли Запад выдержать конкуренцию с Китаем
Как мы планируем расходы и доходы в условиях кризиса — кейс AB InBev Efes

В этом году в жюри премии вошли режиссеры Ильгиз Зайниев, Галина Зальцман, Дамир Салимзянов, Андрей Калинин, Олег Липовецкий, Олег Ханов, режиссер театра кукол Наталья Пахомова, актриса Евгения Симонова, художник Анастасия Глебова, а также театроведы Алексей Бартошевич, Елена Груева и Анна Степанова. Председатель жюри – театровед, главный редактор газеты «Экран и сцена» Екатерина Дмитриевская.

Теги
«Золотая маска» театр «Сатирикон» премия
Материалы по теме
Ефремов решил прочитать арестантам в СИЗО пьесу Охлобыстина про баню
Общество
Ректор МГУ подарил Путину факсимиле рукописи пьесы о Минине и Пожарском
Общество
Путин оценил спектакль «Грифон» по пьесе митрополита Тихона
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter