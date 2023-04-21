В Турции великого архимандрита арестовали за кражу антикварных часов

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В Турции 17 апреля арестовали великого архимандрита Константинопольского патриархата Агафангелоса Сискоса за кражу часов. Об этом сообщила газета «Этникос Кирикас».

Сискоса обвиняют в краже карманных часов, изготовленных в 1800 году. На турецком телеканале Show TV показали видео, на котором видно, как он крадет часы. Священнослужитель взял антиквариат с полки и положил в сумку.

Сискоса освободили из-под стражи после вмешательства полицейской охраны патриарха Константинопольского Варфоломея. После этого патриарх отправил архимандрита в бессрочный отпуск.

Хозяйка магазина, откуда священнослужитель украл часы, назвала случившееся позором. «Виновный является членом Патриаршего двора, и ему следовало подумать об учреждении, которое он представляет, и быть осторожнее», — сказала она.

Сам великий архимандрит отказался комментировать ситуацию, объяснив, что у него нет разрешения на это от руководителя пресс-службы Вселенского патриархата.