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Мэрия анонсировала строительство общественного комплекса на западе Москвы

Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Столичные власти планируют построить общественный комплекс в районе Солнцево, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Глава комитета отметила, что реализацией проекта, расположенного на западе столицы, займется инвестор.

По словам Княжевской, площадь участка, отведенного под строительство комплекса, составит порядка 0,5 га. Предполагается, что на нем возведут дом высотой до 12 этажей и суммарной площадью до 9 тыс. кв. м. При этом власти рассчитывают, что половину площади здания займут гаражи, оставшееся пространство используют для общественных функций.

«С постепенным развитием этой территории появление таких центров будет востребовано местными жителями и предпринимателями», — подчеркнула председатель Москомархитектуры.

Согласно имеющейся документации в доме могут быть открыты офисы, объекты управления, магазины, банки, пространства для занятия спортом и кафе. Инвестор, который реализует этот проект, определится в ходе торгов.

Отмечается, что новый объект будет расположен по адресу: улица Авиаторов, владение 21. Предварительно столичным мэром Сергеем Собяниным был утвержден проект изменений в правила землепользования и застройки.

Это не первый подобный проект в районе Солнцево. Ранее столичный депстрой опубликовал план застройки территории площадью 5,3 га между Боровским шоссе и одноименным проездом, который предусматривает возведение жилья и общественно-деловых объектов. В частности, на этом участке запланировано строительство многоквартирных домов по программе реновации.

Теги
Москва Строительство Москомархитектура жилье инвестор
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