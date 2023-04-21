Посольство России упрекнуло США из-за украинского зерна

США замалчивают информацию о реальных выгодоприобретателях украинской части зерновой сделки, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

В дипмиссии утверждают, что существенная часть отгрузок украинского зерна приходится на коммерческие контракты в интересах развитых стран. При этом поставки сельхозпродукции в беднейшие государства упали до 2,6%, заявили в посольстве.

Кроме того, опасаясь конкуренции с дешевым зерном из Украины, союзники США в Европе задумались о введении протекционистских барьеров на украинские сельхозтовары. В посольстве упрекнули американские власти, которые «предпочитают отмалчиваться» об этом.

Зерновое соглашение Россия, Украина, Турция и ООН (последние две как посредники) заключили в прошлом июле. Часть договоренностей («Черноморская зерновая инициатива») касалась вывоза зерна с Украины, другая (меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН) — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. В последний раз сделка была продлена 17 марта на 60 дней, ее срок истечет 18 мая, если стороны не договорятся о новой пролонгации.

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В середине апреля Словакия, Польша и Венгрия ввели ограничения на импорт различных сельскохозяйственных товаров с Украины, в частности зерна. В Болгарии ограничение вступит в силу 24 апреля. В этих странах заявили о необходимости защитить интересы внутренних производителей на фоне беспошлинного ввоза украинской продукции (эту меру Евросоюз ввел весной прошлого года сроком до июня 2023 года).