Жителей поврежденных после взрыва в Белгороде домов разместят в гостинице

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Всем жителям пострадавших после взрыва в Белгороде домов предложили временно переселиться в гостиницу, сообщил мэр города Валентин Демидов.

По его словам, в результате взрыва повреждено несколько автомобилей, образовалась воронка радиусом около 20 м. На улице Шаландина (находится рядом с перекрестком, где обнаружили воронку) есть разрушения в нескольких квартирах. По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте происшествия работают все оперативные службы. Помимо мэра, туда выехал начальник управления региональной безопасности, сообщал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, взрывом также повредило линии электропередач.

Местные телеграм-каналы пишут, что воронка после взрыва образовалась на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина. По данным Baza, в одной из квартир в доме улице Шаландина нашли осколки снаряда, жильцов эвакуировали.

По информации Mash, жители Белгорода рассказывали, что слышали свист перед взрывом. В телеграм-канале и сообществе «Белгород Новости» пишут, что ударной волной на крышу магазина «Пятерочка» забросило машину.

Baza опубликовала видео, как утверждается, момента взрыва в городе. На нем слышен резкий звук, после которого появляются яркая вспышка и грохот.