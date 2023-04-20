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Собянин рассказал о строительстве спортобъектов в рамках реализации МаИП

Строительство спорткомплекса в составе ТПУ &laquo;Некрасовка&raquo;
Строительство спорткомплекса в составе ТПУ «Некрасовка» (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» )

Столичные власти на данный момент возводят 21 спортивный объект общей площадью около 190 тыс. кв. м, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Строительство ведется в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП).

По словам столичного градоначальника, для реализации МаИП застройщикам предоставили в аренду без проведения торгов 23,6 га земли. Собянин напомнил, что подобные проекты имеют особый статус. Ими могут стать производственные комплексы, инновационные центры, объекты здравоохранения, транспорта и спорта.

Мэр уточнил, что в Куркино завершается строительство ледового катка «Сталкер» площадью 10 тыс. кв. м. В Некрасовке возводят спортивный объект площадью 21 тыс. кв. м для тренировок и турниров по зимним видам спорта, а также шахматам, плаванию, баскетболу, волейболу, теннису и мини-футболу. В свою очередь, в Текстильщиках строят спортивный комплекс площадью 7,5 тыс. кв. м для одной из ведущих столичных волейбольных школ «Ника», а в районе Раменки появится горнолыжный спортивный комплекс. В Зеленограде возводят центр водных видов спорта площадью около 4 тыс. кв. м.

«Благодаря таким проектам жители районов получают современную спортивную инфраструктуру, а город — сотни рабочих мест», — подчеркнул Собянин.

Теги
Москва спортивные объекты масштабный инвестпроект Сергей Собянин
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