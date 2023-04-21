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Ракова подвела итоги цифровизации лабораторной службы в Москве

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Цифровизация лабораторной службы в столице позволила в два раза ускорить получение результатов исследований, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, повышение скорости диагностики стало возможным благодаря внедрению в 2019 году централизованного лабораторного сервиса Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

«Он позволил привести работу городских лабораторий к одному стандарту благодаря автоматизации всех этапов проведения исследований — от назначения исследований в электронном виде и взятия проб до получения результатов», — подчеркнула Ракова.

Заммэра также уточнила, что в общей сложности за четыре года в электронные медкарты москвичей было загружено более 355 млн результатов лабораторных исследований.

«Попадая в систему, данные становятся доступны в онлайн-режиме и пациентам, и врачам, — сообщила вице-мэр. — Благодаря работе сервиса лабораторная диагностика стала занимать меньше времени, а значит человек быстрее получает необходимое лечение».

Централизованный лабораторный сервис не только позволяет оперативно передавать данные, но и выступает как помощник для врача, предупреждая его о совпадающих назначениях. Кроме того, система автоматически сгруппирует несколько исследований в рамках одной пробы биоматериала, чтобы пациенту не пришлось несколько раз посещать процедурный кабинет.

Доступ к результатам лабораторных исследований есть у всех врачей медицинских учреждений города, подключенных к ЕМИАС. Это обеспечивает преемственность в оказании медицинской помощи.

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Пациенты могут ознакомиться с результатами лабораторных исследований в своих электронных медкартах на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», а при необходимости их скачать. У москвичей есть также возможность добавлять в медкарту документы с результатами исследований, выполненных в частных, федеральных или региональных клиниках.

Теги
Москва департамент здравоохранения медицинское исследование ЕМИАС Анастасия Ракова
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