Ликсутов представил регионам инновации в развитии московского транспорта

Фото: Департамент транспорта Москвы

Столичные власти продолжают делиться с российскими регионами опытом внедрения инновационных продуктов в городском транспорте. Очередным этапом взаимодействия стала стратегическая сессия «Самые современные технологические решения в городском транспорте: опыт Москвы и регионов РФ».

Заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов представил проекты, которыми столичный дептранс готов делиться с регионами. В частности, это совместная со «Сбером» и Московской областью билетная система «СберТройка», которая пользуется популярностью в регионе.

По словам первого замминистра транспорта Подмосковья Евгения Аптекина, карту «Тройка» принимают на всех маршрутах, а это более 8 тыс. автобусов. При этом ежедневно количество пассажиров, пользующихся данной транспортной картой, только растет.

Отметим, что билетная система «СберТройка», помимо Московской области, присутствует и в других регионах России.

Также Максим Ликсутов представил большую программу развития всего Центрального транспортного узла (ЦТУ) до 2035 года. По его мнению, эта трансформация позволит увеличить мобильность населения в три раза.

«Более чем у 30 млн жителей регионов ЦТУ значительно сократится время ожидания пригородного поезда, — подчеркнул вице-мэр. — На 20% разгрузятся автомобильные дороги и магистрали за счет того, что часть людей выберет пригородный ж/д транспорт вместо личного автомобиля для ежедневных поездок».

По словам Ликсутова, реализация программы ЦТУ обеспечит существенный вклад в экономику России. Так, например, развитие московских центральных диаметров приведет к росту производительности труда, ВРП и налоговых поступлений в регионах Центрального транспортного узла.