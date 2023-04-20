У пассажирского самолета в Петербурге нашли течь топлива

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У самолета авиакомпании RusLine в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге обнаружили течь топлива. Об этом РБК сообщил представитель аэропорта.

«При выполнении визуального контроля за началом движения воздушного судна специалист службы перронного обслуживания заметил течь топлива и сообщил об этом диспетчеру. Самолет был отбуксирован на стоянку воздушного судна, пассажиры доставлены в терминал», — сообщил он.

Рейс должен был вылететь в Нарьян-Мар в 7:20. Его отложили до 11:00.

Ранее об инциденте сообщил телеграм-канал «Авиаторщина». По его данным, задержали вылет самолета Bombardier CRJ-100ER. Самолет уже выезжал на взлетно-посадочную полосу, но от диспетчера стоянок поступил сигнал о возможной утечке топлива. К самолету приехали пожарные машины, скорой помощи и спасатели. Пассажиров высадили, а самолет вернули на стоянку.