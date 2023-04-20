В мэрии раскрыли подробности нового метода проектирования дворов в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Применяемый в столице метод соучаствующего проектирования учитывает мнение горожан при обустройстве и развитии городских территорий, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По словам главы комитета, за последние несколько лет с помощью этого метода были подготовлены концепции и проекты 17 дворов и двух общественных пространств в Зеленограде, районах Кунцево, Марьино, Отрадное, Строгино, Ховрино, Черемушки и некоторых других.

Княжевская пояснила, что метод соучаствующего проектирования подразумевает вовлечение в благоустройство дворов жителей, городских сообществ, проектных и сервисных организаций и представителей органов местного самоуправления.

«Проектировщики слышат мнение горожан, учитывают их пожелания и соотносят эти ожидания с действующими градостроительными нормативами и требованиями», — подчеркнула Княжевская.

Председатель Москомархитектуры отметила, что практика соучаствующего проектирования сегодня активно применяется не только государственными заказчиками, но и частными девелоперами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что в планах на 2023 год облагородить более 1,6 тыс. московских дворов.

В рамках данных работ по квартальному принципу, при котором территория квартала комплексно обустраивается в едином стиле, будут обновлены детские и спортивные площадки, установлены скамейки, проведено озеленение участков, установлены источники дополнительного освещения и добавлены парковочные места. Несмотря на принятый единый стандарт благоустройства и обозначенный ряд предусмотренных унифицированных работ, каждый двор сохраняет свою уникальную концепцию и тематику, при этом особое внимание уделяется пожеланиям его жителей.