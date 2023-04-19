Собянин сообщил о развитии в Москве высокотехнологичной медпомощи

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Основные мощности флагманских центров столичных больниц будут доступны уже в этом году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, в рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» Москва активно строит больницы и поликлиники, оснащает уже работающие современным оборудованием. Он добавил, что всего в столице будут функционировать шесть флагманских центров, из них два уже работают — в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ имени Вересаева.

«Продолжаются реконструкция одного и строительство еще трех, — уточнил Собянин. — Это больше 600 суперсовременных коек для оказания экстренной помощи, значительная часть которых будет доступна уже в этом году».

Кроме того, планируются закупка техники и внедрение малоинвазивных методик. На текущий момент, по информации мэра, высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в 45 стационарах столицы. Градоначальник подчеркнул, что в предыдущем году ее получили свыше 185 тыс. пациентов, это рекордный показатель с 2010 года.

Также растет количество хирургических операций с использованием робототехники. За 2022 год в столице провели около 1,2 тыс. таких операций, при этом свыше 800 с применением Гамма-ножа.