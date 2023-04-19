В мэрии заявили о готовности комплекса «Динамо» к вводу в эксплуатацию

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального спортивно-тренировочного комплекса «Динамо» на территории района Аэропорт, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Объект уже получил почтовый адрес улица Юрия Никулина, 3.

По словам заммэра, новое здание станет частью спортивного кластера, в который также входит стадион «ВТБ Арена». А открытие комплекса приурочено к столетнему юбилею, который в апреле этого года отмечает общество «Динамо».

«К этой памятной дате в историческом месте у Петровского парка начнет работу современный спортивно-тренировочный комплекс площадью около 30 тыс. кв. м», — подчеркнул Бочкарев.

Руководитель столичного градостроительного комплекса уточнил, что трехэтажный спорткомплекс оснащен всем необходимым оборудованием для работы детско-юношеских секций по разным видам спорта. В соревновательном режиме он сможет принять до 570 участников и 1,5 тыс. зрителей. На ледовой арене оборудована площадка по стандарту НХЛ размером 60 м на 26 м и установлены трибуны вместимостью 100 человек. Для хоккеистов откроется зал «сухой» разминки, а для фигуристов выделен зал хореографии.

Кроме того, в комплексе есть универсальный спортивный зал для волейбола, баскетбола и гандбола, трибуны которого вмещают до 1 тыс. человек. Футбольные тренировки будут проходить в манеже с искусственным газоном российского производства.

Предусмотрены также зал спортивной гимнастики с трибунами на 400 человек, а также блок единоборств, который расположен на втором этаже.

Вице-мэр добавил, что в проект включены медицинский блок с массажным кабинетом и саунами, магазины с сувенирной продукцией и зона административных помещений с конференц-залом.

На всех этапах строительства Мосгосстройнадзор проводил регулярные проверки, сообщил глава комитета Игорь Войстратенко. Он уточнил, что всего было организовано 12 выездных инспекций. К проверкам привлекались сотрудники Центра экспертиз.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, в свою очередь, отметил взаимосвязь между социальным самочувствием горожан и комфортностью городской среды.

«Главный запрос москвичей в области спортивной инфраструктуры — создание объектов для доступного спорта, — отметил социолог. — Москвичи в среднем оценивают важность наличия спортивных площадок в шаговой доступности на 8,46 балла из 10».

Отметим также, что специалисты благоустроили прилегающую к спортивно-тренировочному комплексу территорию. Кроме того, спорткомплекс будет оборудован наземным паркингом на 100 машино-мест.