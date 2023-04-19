В мэрии заявили о готовности комплекса «Динамо» к вводу в эксплуатацию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 89,57 (-0,09) Инвестиции, 18 апр, 16:40 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 81,6 (-0,03) Инвестиции, 18 апр, 16:40
РПЛ обсудит введение плей-офф в следующем сезоне Спорт, 11:52
На территорию Киево-Печерской Лавры зашла полиция Политика, 11:46
Казахстан нарастит флот для поставок нефти в обход России Экономика, 11:41
Глава МВД Турции заявил, что понятия «Европа» не существует Политика, 11:38
Как нейросеть из собеседника превращается в манипулятора и даже агрессора Pro, 11:32
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея 11:32
В Балашихе нашли тело пропавшей после гибели матери девочки Общество, 11:32
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
В Петрозаводске отменили концерт исполнителя песни «Фантазер» Евдокимова Политика, 11:32
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:27
Советник Пушилина заявил о контроле России над 90% Артемовска Политика, 11:26
Назван срок начала публичных продаж халяльной криптовалюты Islamic Coin Крипто, 11:24
Качественный контакт: зачем страховой компании экосистема Тренды, 11:21
Неймар станет отцом во второй раз Спорт, 11:18
Умер актер из «Отряда особого назначения» Александр Тартышников Общество, 11:17
Город ,  
0 

В мэрии заявили о готовности комплекса «Динамо» к вводу в эксплуатацию

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального спортивно-тренировочного комплекса «Динамо» на территории района Аэропорт, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Объект уже получил почтовый адрес улица Юрия Никулина, 3.

По словам заммэра, новое здание станет частью спортивного кластера, в который также входит стадион «ВТБ Арена». А открытие комплекса приурочено к столетнему юбилею, который в апреле этого года отмечает общество «Динамо».

«К этой памятной дате в историческом месте у Петровского парка начнет работу современный спортивно-тренировочный комплекс площадью около 30 тыс. кв. м», — подчеркнул Бочкарев.

Руководитель столичного градостроительного комплекса уточнил, что трехэтажный спорткомплекс оснащен всем необходимым оборудованием для работы детско-юношеских секций по разным видам спорта. В соревновательном режиме он сможет принять до 570 участников и 1,5 тыс. зрителей. На ледовой арене оборудована площадка по стандарту НХЛ размером 60 м на 26 м и установлены трибуны вместимостью 100 человек. Для хоккеистов откроется зал «сухой» разминки, а для фигуристов выделен зал хореографии.

Кроме того, в комплексе есть универсальный спортивный зал для волейбола, баскетбола и гандбола, трибуны которого вмещают до 1 тыс. человек. Футбольные тренировки будут проходить в манеже с искусственным газоном российского производства.

Предусмотрены также зал спортивной гимнастики с трибунами на 400 человек, а также блок единоборств, который расположен на втором этаже.

Вице-мэр добавил, что в проект включены медицинский блок с массажным кабинетом и саунами, магазины с сувенирной продукцией и зона административных помещений с конференц-залом.

Читайте на РБК Pro
АФК «Система» не готова к монетизации активов. Что станет с ее акциями
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Шесть потенциальных IPO: что ждет Alibaba после реструктуризации
Рынку складов предрекали падение, но теперь ждут дефицита. Что происходит

На всех этапах строительства Мосгосстройнадзор проводил регулярные проверки, сообщил глава комитета Игорь Войстратенко. Он уточнил, что всего было организовано 12 выездных инспекций. К проверкам привлекались сотрудники Центра экспертиз.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, в свою очередь, отметил взаимосвязь между социальным самочувствием горожан и комфортностью городской среды.

«Главный запрос москвичей в области спортивной инфраструктуры — создание объектов для доступного спорта, — отметил социолог. — Москвичи в среднем оценивают важность наличия спортивных площадок в шаговой доступности на 8,46 балла из 10».

Отметим также, что специалисты благоустроили прилегающую к спортивно-тренировочному комплексу территорию. Кроме того, спорткомплекс будет оборудован наземным паркингом на 100 машино-мест.

Теги
Москва «Динамо» Андрей Бочкарев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter