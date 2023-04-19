Дом рухнул в реку во Владимирской области и уплыл в другой регион. Видео

В деревне Елино во Владимирской области двухэтажный дом свалился в реку и уплыл. Дом стоял на крутом берегу реки Оки, который подмыла вода во время разлива. Дом был необитаемый — купивший его человек в нем не жил, рассказали в местной администрации.

Во время падения дом частично развалился, но крыша осталась цела. Дом уплыл по реке, как сообщили сотрудники МЧС, в сторону соседней Нижегородской области, передает ГТРК «Владимир».

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