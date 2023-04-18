Собянин сообщил об открытии спортивно-тренировочного комплекса «Динамо»

Многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс «Динамо» начнет работу в ближайшее время, заявил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, трехэтажное здание площадью около 30 тыс. кв. м станет частью спортивного кластера, в который также входит стадион «ВТБ Арена». Его оснастили оборудованием, необходимым для работы детско-юношеских секций по разным видам спорта.

В комплексе предусмотрена ледовая арена с площадкой по стандартам НХЛ. Для хоккеистов есть зал «сухой» разминки, а для фигуристов — зал хореографии.

Также в комплексе есть универсальный спортивный зал для волейбола, баскетбола и гандбола, в котором смонтированы разделительные занавесы, чтобы можно было проводить несколько соревнований или тренировок одновременно.

Предусмотрены также зал спортивной гимнастики, блок единоборств, манеж с искусственным газоном для тренировок футболистов и медицинские кабинеты.

Территорию вокруг центра благоустроили: высадили деревья и обустраивают газоны. Спортивно-тренировочный комплекс будет принимать до 570 участников и 1,5 тыс. зрителей.

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» 18 апреля отмечает 100-летие.