Собянин назвал основные направления развития столичного здравоохранения

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Обновление поликлиник и диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями являются приоритетными направлениями госпрограммы «Столичное здравоохранение», сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас на реконструкции 121 поликлиника, — уточнил глава города. — Планируем закончить их в конце года». Кроме того, по словам Собянина, будут построены около 30 поликлиник в районах, где активно возводится новое жилье. Во все медучреждения столичные власти закупают современное оборудование, а также обучают персонал в соответствии с новым стандартом оказания медпомощи.

Мэр Москвы добавил, что в эксплуатацию будет введено четыре флагманских центра городских больниц, корпуса клинического центра «Коммунарка», новый комплекс МКНЦ им. Логинова, ИКБ № 1 и Детской больницы св. Владимира.

Кроме того, в столице повысится качество лечения пациентов с онкологией благодаря внедрению нового стандарта онкопомощи. Также для удобства пациентов и врачей будет дальше развиваться и внедряться искусственный интеллект.

Особое внимание будет уделяться и жителям столицы с хроническими заболеваниями. Для этого продолжится масштабный проект проактивного диспансерного динамического наблюдения, в программу которого на данный момент входят порядка 1 млн москвичей. Сергей Собянин подчеркнул, что индивидуальная программа позволяет контролировать состояние больного в динамике. Кроме того, помощники врачей находятся на связи с пациентами, помогая записаться на исследования и разобраться в назначениях врача.