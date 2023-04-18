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Полиция московского метро закупит внимательных овчарок с крепкими нервами

Полиция московского метро закупит 11 немецких овчарок за ₽780 тыс.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

УВД на московском метрополитене планирует закупить 11 служебных немецких овчарок. Заявка размещена на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составляет 779 566,37 руб. Овчарка должна быть «среднего размера, сильная, с хорошей мускулатурой», возраст собак — от 6 до 18 месяцев.

«Собака должна обладать уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием (за исключением возбужденного состояния, вызванного соответствующими обстоятельствами), быть внимательной и легко поддающейся дрессировке», — говорится в документе.

В заявке приводятся подробные характеристики внешности подходящей овчарки: миндалевидные как можно более темные глаза, уши среднего размера, черная мочка носа, ширина черепа примерно соответствует длине, спинка носа прямая, грудь — умеренно широкая. Подушечки лап должны быть жесткими, темного цвета. «Хвост должен доставать хотя бы до скакательного сустава, но быть при этом не длиннее середины плюсны. Внизу хвоста шерсть чуть длиннее. Хвост держится мягко свисающим изгибом. В возбужденном состоянии и в процессе движения слегка приподнимается, но не выше горизонтальной линии», — описывает собаку УВД.

Определить пригодность животного для службы в полиции помогут ветеринары и специалисты в кинологи. Они будут оценивать поведение кандидатов «в необычной ситуации» и определять «силы высшей нервной деятельности собаки и уверенности в себе». Итоги конкурса на поставщика подведут 19 апреля.

В полиции метро работает больше 150 служебных собак. Длительность их рабочего дня не превышает 4 часов, а на пенсию они выходят через 8-10 лет службы.

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