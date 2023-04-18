Собянин анонсировал создание библиотеки приложений с открытым кодом

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В Москве появится собственная библиотека разработок с открытым кодом Mos.Hub. Она станет частью масштабного проекта по формированию столичной экосистемы разработки программного обеспечения. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, развитие информационных технологий — это коллективный труд миллионов разработчиков программного обеспечения по всему миру. Однажды найденное эффективное решение быстро становится доступным всему сообществу.

«В этом постоянном обмене идеями — залог успеха отрасли и гарантия появления новых продуктов, без которых уже невозможно представить себе повседневную жизнь людей», — поделился Собянин.

Уже много лет люди выкладывают свои разработки в открытый доступ, и, по мнению мэра, до недавнего времени эта система функционировала вполне исправно и надежно. Но Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями. Например, хранилище GitHub официально о каких-либо ограничениях не объявляло, но начало блокировать аккаунты некоторых разработчиков из России. «Мы не вправе позволить себе полностью зависеть от иностранных платформ», — подчеркнул столичный градоначальник.

Собянин считает, что Москва не должна отказывать зарубежным коллегам в сотрудничестве, но в то же время должна развивать свои системы и платформы, которые «невозможно будет выключить по щелчку».

«Более десяти лет назад правительство Москвы создало городской репозиторий программного обеспечения, в котором хранится исходный код программного обеспечения городских сервисов, информационных систем и отраслевых платформ, — уточнил глава города. — Сегодня мы делаем следующий шаг — запускаем на его основе библиотеку решений с открытым кодом Mos.Hub».

Пока эту систему тестируют столичные IT-специалисты. Но уже скоро использовать готовые решения с Mos.Hub смогут все желающие. Этот банк разработок поможет создавать с нуля собственные продукты и делиться уже готовыми. Также с помощью сервиса можно будет проверить свой код на ошибки и наличие вредоносных элементов.