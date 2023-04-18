Собянин анонсировал создание библиотеки приложений с открытым кодом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 89,66 (-0,5) Инвестиции, 17 апр, 16:56 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 81,63 (+0,12) Инвестиции, 17 апр, 16:56
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея 11:32
Google — дева, Twitter — овен: почему люди верят в астротрейдинг Pro, 11:29
Риелторы назвали новостройки — лидеры по продажам жилья в Москве Недвижимость, 11:28
Глава Минсельхоза Польши сообщил о провале переговоров с Украиной Политика, 11:26
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:24
Лукашенко встретился с Пушилиным и спросил, как дела на фронте Политика, 11:18
Вылеты и выходы самолетов и подлодок во время проверки в Тихом океане Политика, 11:18
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Направления и перспективы рыбохозяйственного комплекса России РБК+, 11:18
Bloomberg узнал о новой идее Макрона по переговорам Украины и России Политика, 11:13
Генпрокуратура объявила нежелательной экологическую организацию «Беллона» Политика, 11:11
Криптобиржа Binance отменила лимит в €10 тыс. для аккаунтов россиян Крипто, 11:09
В Новосибирске школьник выстрелил в одноклассника из пневматики Общество, 11:02
WP узнала, что Египет решил делать боеприпасы для Киева вместо Москвы Политика, 11:01
Я ни на что не способен: что больше всего угнетает топ-менеджеров Pro, 11:00
Город ,  
0 

Собянин анонсировал создание библиотеки приложений с открытым кодом

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В Москве появится собственная библиотека разработок с открытым кодом Mos.Hub. Она станет частью масштабного проекта по формированию столичной экосистемы разработки программного обеспечения. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, развитие информационных технологий — это коллективный труд миллионов разработчиков программного обеспечения по всему миру. Однажды найденное эффективное решение быстро становится доступным всему сообществу.

«В этом постоянном обмене идеями — залог успеха отрасли и гарантия появления новых продуктов, без которых уже невозможно представить себе повседневную жизнь людей», — поделился Собянин.

Уже много лет люди выкладывают свои разработки в открытый доступ, и, по мнению мэра, до недавнего времени эта система функционировала вполне исправно и надежно. Но Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями. Например, хранилище GitHub официально о каких-либо ограничениях не объявляло, но начало блокировать аккаунты некоторых разработчиков из России. «Мы не вправе позволить себе полностью зависеть от иностранных платформ», — подчеркнул столичный градоначальник.

Собянин считает, что Москва не должна отказывать зарубежным коллегам в сотрудничестве, но в то же время должна развивать свои системы и платформы, которые «невозможно будет выключить по щелчку».

«Более десяти лет назад правительство Москвы создало городской репозиторий программного обеспечения, в котором хранится исходный код программного обеспечения городских сервисов, информационных систем и отраслевых платформ, — уточнил глава города. — Сегодня мы делаем следующий шаг — запускаем на его основе библиотеку решений с открытым кодом Mos.Hub».

Пока эту систему тестируют столичные IT-специалисты. Но уже скоро использовать готовые решения с Mos.Hub смогут все желающие. Этот банк разработок поможет создавать с нуля собственные продукты и делиться уже готовыми. Также с помощью сервиса можно будет проверить свой код на ошибки и наличие вредоносных элементов.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Москва IT-технологии разработки Сергей Собянин
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter