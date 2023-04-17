Собянин подвел промежуточные итоги работы школ для приемных родителей

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Около 94% детей-сирот в столице сегодня устроены в приемные семьи, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным мэрии, число подростков, которые проживают в интернатных учреждениях, сократилось в четыре раза — с 4,3 тыс. в 2010 году до 1,1 тыс. в настоящий момент. Также уменьшилось количество центров содействия семейному воспитанию (бывших детских домов) — из 47 подобных учреждений в Москве осталось только 13.

По словам мэра, во многом это результат системной поддержки, которую правительство Москвы оказывает замещающим семьям. Размер социальных выплат постоянно индексируется и на данный момент составляет от 20,8 тыс. до 34,7 тыс. руб. на каждого ребенка в месяц. Сумма зависит от возраста, количества и состояния здоровья приемных детей. Кроме того, замещающие семьи пользуются льготами по оплате услуг ЖКХ, приобретению путевок для детского отдыха и бесплатным проездом в общественном городском транспорте.

«Принять ребенка в семью — очень серьезное и ответственное решение, — подчеркнул Собянин. — Подготовиться к этому шагу помогают школы приемных родителей, которые недавно перешли на единый стандарт работы».

На сегодняшний день в Москве работают 44 образовательных учреждения, которые расположены во всех округах столицы. В этих школах введен единый стандарт обучения, что позволяет достичь максимальной эффективности в подготовке будущих приемных родителей. Во время занятий, продолжительность которых составляет 80 академических часов, специалисты консультируют по медицинским, юридическим, психологическим и другим вопросам.

В ходе обучения также можно получить информацию о формах поддержки со стороны города. Кроме того, в этих учебных заведениях помогают определиться с оптимальной формой устройства ребенка: будет ли это усыновление, опека или приемная семья.