Министр по делам религии Пакистана погиб в ДТП в Исламабаде

Фото: ICT_Police / Twitter

Министр по делам религии Пакистана Муфти Абдул Шакур погиб в ДТП в Исламабаде. Об этом сообщила пресс-служба полиции города в Twitter.

«Федеральный министр по делам религии Абдул Шакур погиб в автокатастрофе. [Автомобиль марки] Hilux Revo, в котором ехали пятеро мужчин, врезался в машину Абдула Шакура», — говорится в сообщении полиции.

Шакур ехал из отеля Marriott. Министра госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Мужчины, ехавшие в автомобиле, который врезался в машину политика, задержаны полицией.

В панихиде по министру принял участие бывший премьер-министр Юсуф Раза Гилани. После этого из Исламабада тело Шакура доставили в село Лаки Марват, откуда он родом, для совершения поминальной молитвы. Полиция усилила меры безопасности в этом районе.

Шакур был членом Национальной ассамблеи Пакистана с 2018 по 2023 год. Он стал министром в апреле 2022 года. Ранее политик получил степень магистра философии и исламоведения, он преподавал юриспруденцию в различных учебных заведениях.