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Эдуарда Багирова похоронили в Нижегородской области

Эдуарда Багирова похоронили в Нижегородской области на родине матери
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Писателя Эдуарда Багирова похоронили в деревне Горицы Нижегородской области на родине матери, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Навашинского городского округа.

Багиров умер 12 апреля. Писателю было 47 лет.

Телеграм-канал Varlamov News (его основатель Илья Варламов признан иноагентом) писал, что Багиров в течение последней недели был в коме, у него отказали все органы. Другой телеграм-канал — «112» передавал, что 1 апреля писателя госпитализировали с внутренним кровотечением.

Багиров родился в Туркмении в 1975 году. В Москву переехал в 1990-е годы. В 1994-м году его осудили по статье о краже и приговорили к тюремному заключению. В 2001 году Багиров поступил на юрфак Московской академии водного транспорта, но проучился там лишь два семестра. Через год он вместе с писателем Сергеем Минаевым основал литературный сайт Litprom, а позже стал его главредом. Известность Багирову принесли романы «Гастарбайтер», «Любовники», «Идеалист».

В 2011 году Багирова задержали Кишиневе. Власти Молдавии обвинили его в участии в массовых беспорядках в составе организованной преступной группы. Позднее писателя поместили под домашний арест. Багиров сбежал из-под него в Россию. В 2016 году суд Кишинева заочно приговорил писателя к пяти годам лишения свободы.

На выборах президента 2012 года Багиров был доверенным лицом Владимира Путина. В 2022 году он начал вести авторскую программу «Багиров против» на «Радио Sputnik».

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Эдуард Багиров похороны Нижегородская область
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