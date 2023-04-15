Собянин анонсировал строительство магистрали на юго-востоке Москвы

Сергей Собянин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

На юго-востоке столицы будет построена магистраль от Третьего транспортного кольца до района Люблино, которая пройдет через развивающуюся территорию бывшей промзоны «Южный порт». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас эту часть города с центром связывают Люблинская улица и Волгоградский проспект. «Строительство новой магистрали разгрузит данные участки дороги и сделает поездки комфортнее и быстрее», — подчеркнул Собянин.

Кроме того, новая дорога позволит улучшить транспортную доступность бывшей промзоны «Южный порт», где сейчас реализуется масштабный проект редевелопмента. Здесь построят новое жилье и общественные объекты, включая станцию метро «Южный порт».

Мэр уточнил, что на данный момент магистраль находится на стадии проектирования. В следующем году начнутся строительные работы, в ходе которых специалисты возведут несколько развязок, включающих путепроводы и съезды, а также реконструируют ближайшие дороги.