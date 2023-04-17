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Город ,  
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Вице-мэр Ефимов рассказал о начале редевелопмента 11 бывших промзон

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Столичные власти поделились актуальной статистикой программы комплексного развития территорий (КРТ). Так, по состоянию на апрель 2023 года инвесторы уже начали освоение 11 участков бывших промзон в пяти административных округах общей площадью 213 га. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа комплексного развития территорий подразумевает возвращение в экономический оборот земельных участков, которые на данный момент, по оценкам мэрии, используются неэффективно — бывшие промзоны, склады, автостоянки и прочее. Город приобретает землю у собственников по рыночной цене участка со всеми строениями, затем выставляет ее на аукцион. Победитель торгов заключает соглашение с мэрией на возведение объектов недвижимости. По итогу на месте заброшенных промзон появятся современные кластеры с жилой и общественно-деловой застройкой, а также социальной инфраструктурой.

По оценкам Ефимова, суммарная площадь недвижимости на 11 участках, где уже начались работы, составит 4,8 млн кв. м, из которых больше половины (2,8 млн кв. м) займет жилой фонд. Остальное — торговые точки, офисы, общественные объекты, что в итоге позволит создать в городе порядка 45 тыс. новых рабочих мест.

Говоря о социальной инфраструктуре, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отмечает, что на 11 участках под программу редевелопмента появится 13 школ и детских садов, четыре спорткомплекса площадью свыше 25 тыс. кв. м, а также два медицинских учреждения. «По программе КРТ в столице появляются современные кварталы с жилыми домами и необходимой городской инфраструктурой», — добавил Гаман.

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редевелопмент Москва Владимир Ефимов
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