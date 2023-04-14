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Собянин рассказал про запуск производства в Москве электрогрузовиков

Электрогрузомобиль ЕVM PRO
Электрогрузомобиль ЕVM PRO (Фото: mos_sobyanin / Telegram)

На одной из площадок особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Печатниках, где раньше находился АЗЛК, начато производство первого в России электрогрузомобиля ЕVM PRO. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин, который вместе с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым 13 апреля принял участие в церемонии запуска производства.

ЕVM PRO создан на шасси автомобиля УАЗ, имеет грузоподъемность до 1 т и запас хода около 300 км. По словам Собянина, основная часть комплектующих российского производства, включая такие ключевые детали, как бортовая электроника и электродвигатели. Проектная мощность завода в Печатниках — 1 тыс. электрогрузовиков в год.

Также 13 апреля на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» были запущены два других предприятия: завод по изготовлению лазеров и лазерного оборудования, а также производство высокотехнологичных устройств в области передачи данных, которые необходимы сотовым операторам. По словам столичного градоначальника, до конца 2023 года на площадке ОЭЗ планируется запустить еще около десяти производств.

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