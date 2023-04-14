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Леди Гага cтала сопредседателем комитета по культуре Белого дома

Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома
Фото: Фото: Neilson Barnard/Getty Images
Фото: Фото: Neilson Barnard/Getty Images

Президент США Джо Байден назначил певицу и актрису Леди Гагу на должность сопредседателя комитета по культуре и искусству Белого дома, сообщила американская администрация.

В заявлении Белого дома Леди Гага названа «одной из самых коммерчески успешных женщин-музыкантов в истории». За свою карьеру она получила 13 премий «Грэмми», ее включали в перечень самых влиятельных женщин мира по версии Forbes и в список 100 наиболее влиятельных людей мира по оценке Time.

Комитет по культуре и искусству Белого дома был создан в 1982 году. В его задачи входит вынесение рекомендаций главе американской администрации по вопросам политики в сфере культуры. В состав комитета входят деятели искусства, ученые и филантропы, которые «продемонстрировали приверженность поддержке искусства и гуманитарных дисциплин». Их назначает лично президент США.

В ноябре 2021 года Леди Гага выступила на инаугурации Джо Байдена, тогда ставшего 46-м президентом США. Она исполнила государственный гимн страны в сопровождении оркестра морской пехоты.

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Теги
Джо Байден Белый дом комитет по культуре Леди Гага певица
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