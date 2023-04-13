Собянин объявил победителя конкурса «Воспитатель года Москвы»

Наталья Калагина, Елена Зайцева, Марина Маликова, Юлия Шахова и Егор Харитонов (слева направо) (Фото: Официальный сайт Мэра Москвы)

С 10 по 12 апреля состоялся финал профильного конкурса «Воспитатель года Москвы», в котором участвовало 20 педагогов дошкольного образования. Победителем стал инструктор по физкультуре школы № 338 в Новой Москве и автор технологии сюжетно-образовательной развивающей соревновательной игры Егор Харитонов. Он будет представлять столицу на федеральном конкурсе «Воспитатель года России». Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Эксперты оценивали профессиональное мастерство и представленные авторские разработки в области обучения и развития детей. Учитывалась возможность применить этот опыт на всю систему дошкольного образования, универсальность предложенной концепции и то, насколько идеи преподавателя встречают интерес и раскрывают творческий потенциал детей. Предложенная Харитоновым концепция позволяет трансформировать физические упражнения в серию увлекательных игр с элементами математики, экологии, краеведения и других важных для образования ребенка тем.

Призерами конкурса стали четыре педагога. Елена Зайцева применяет на занятиях технологические карты, прививающие детям любовь к чтению. Наталья Калагина поделилась опытом создания студии мультипликации для всестороннего развития детей. Музыкальный руководитель Марина Маликова рассказала о комплексе игровых упражнений, развивающих музыкально-ритмические способности, певческие и речевые навыки. А Юлия Шахова представила игры-шифровки, направленные на развитие мышления детей в дошкольном возрасте.