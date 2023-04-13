У здания генконсульства в Кракове совершил попытку самоубийства 63-летний украинец

Украинец попытался покончить с собой перед генконсульством в Кракове

Здание генконсульства Украины в Кракове (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Возле здания генконсульства Украины в Кракове 63-летний украинец попытался покончить с собой, сообщает RMF24.

Полицейский патруль, который был рядом, спас мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Как рассказал сотрудник пресс-службы городской полиции Кракова, «стоявший в очереди в консульство мужчина в какой-то момент начал вести себя иррационально». Он выкрикивал лозунги на украинском языке, а затем попытался покончить с собой.

Полицейские рассказали, что мужчина призывал стоявших в очереди соотечественников «вернуться на родину», чтобы защищать ее. Полиция Кракова продолжает расследование инцидента.