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Украинец попытался покончить с собой перед генконсульством в Кракове
У здания генконсульства в Кракове совершил попытку самоубийства 63-летний украинец
Здание генконсульства Украины в Кракове
Возле здания генконсульства Украины в Кракове 63-летний украинец попытался покончить с собой, сообщает RMF24.
Полицейский патруль, который был рядом, спас мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Как рассказал сотрудник пресс-службы городской полиции Кракова, «стоявший в очереди в консульство мужчина в какой-то момент начал вести себя иррационально». Он выкрикивал лозунги на украинском языке, а затем попытался покончить с собой.
Полицейские рассказали, что мужчина призывал стоявших в очереди соотечественников «вернуться на родину», чтобы защищать ее. Полиция Кракова продолжает расследование инцидента.