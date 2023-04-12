Замначальника московской ФНС задержали по подозрению во взяточничестве

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке против заместительницы начальника столичной инспекции ФНС № 15 Елены Ишхановой, сообщает телеграм-канал ведомства.

Дело открыто по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Ишханова с сентября 2016 года по октябрь 2018-го, будучи начальницей отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28, «на систематической основе получала от коммерсанта денежные средства в качестве взятки за совершение заведомо незаконного бездействия в пользу взяткодателя». Всего подозреваемая получила больше 1,8 млн руб.

ИФНС № 15 обслуживает налогоплательщиков десяти районов на севере Москвы: Останкинского, Бутырского, Бибирево, Алтуфьево, Лианозово, Марфино, Марьиной Рощи, Отрадного, Северного и Южного Медведково. ИФНС № 28 действует на юге столицы — в Академическом, Ломоносовском, Обручевском районах, Коньково, Ясенево, Черемушках и Теплом Стане.

Ишханову задержали, сейчас решается вопрос о мере пресечения.