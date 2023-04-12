Жителя Хабаровского края обвинили в краже золота на 18 млн руб.

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, которого подозревают в хищении шлихового золота с предприятия общей стоимостью 18 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обвинение предъявили жителю рабочего поселка Многовершинный Николаевского района края. По версии следствия, в апреле 2022 года он, будучи работником золотодобывающего предприятия, украл шлиховое золото. В нем содержались два драгоценных металла — золото и серебро. Вес первого оценили более чем в 5,8 кг, второго — в 90 г. Общая стоимость этих металлов превысила 18 млн руб.

Шлих — это концентрат тяжелых металлов, осадок из мелких крупиц, который остается после промывки в воде породы.

Следствие полагает, что обвиняемый собирался продать украденный драгоценный металл. Для этого он вступил в сговор с другими людьми, которые также участвовали в преступной схеме и исполняли другие роли, добавили в прокуратуре.

Продать золото подозреваемые не смогли, так как в июле 2022 года его изъяли сотрудники ФСБ, сказано в сообщении. Против подозреваемого работника золотодобывающего предприятия завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 191 УК (покушение на сбыт драгоценных металлов группой лиц по предварительному сговору). За совершение первого преступления грозит до десяти лет лишения свободы, а второго — семь лет. Однако, так как в последнем случае речь идет о приготовлении к преступлению, срок наказания не может превышать трех четвертей от максимально возможного. Таким образом, максимально возможный срок наказания — пять лет и три месяца.

Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.