Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за $2,2 млн

Фото: пресс-служба Sotheby's

Кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана продали на торгах аукционного дома Sotheby's за $2,2 млн, сообщается на сайте торговой площадки.

Джордан играл на позиции атакующего защитника в составе команды «Чикаго Буллз». Он дважды становился олимпийским чемпионом и шесть раз — чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Проданные кроссовки Air Jordan 13 он надевал во второй игре финала плей-офф НБА против «Юты Джаз» в 1998 году. Финал этого чемпионата стал последним в его карьере. Об этом сняли документальный фильм «Последний танец».

Черно-красные кроссовки продали по рекордной цене для спортивной обуви на аукционах, отмечает AFP в Twitter. Предыдущий рекорд также установили кроссовки Джордана — в октябре 2021 года модель бренда Nike продали на аукционе Sotheby's в Лас-Вегасе за $1,47 млн.

В сентябре 2022 года на аукционе Sotheby’s продалимайку, которую Джордан носил в первой игре того же финала 1998 года. Ее стоимость также стала рекордной для подобных вещей — майку продали за $10,1 млн.

Джордану 60 лет. В сезоне 1997/98 годов, который стал для него последним в карьере, баскетболист вместе с «Чикаго Буллз» завоевал свой шестой и последний чемпионский титул, а также рекордную шестую награду MVP финала НБА. После финала Джордан завершил карьеру во второй раз.