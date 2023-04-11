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Рада одобрила запрет на громкие фейерверки и салюты на Украине

Верховная рада Украины ограничила использование фейерверков и салютов
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий продавать и использовать фейерверки, салюты и петарды. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

За документ проголосовали 290 депутатов. Запрет не распространяется на пиротехнику класса F1 с низким уровнем опасности и незначительным уровнем шума (не более 60 дБ). Такие фейерверки можно будет использовать во время праздничных и нерабочих дней и спортивных соревнований по разрешению местного совета.

Покупать такие фейерверки можно будет только с 16 лет. Продажа или передача любым способом сценических пиротехнических изделий разрешается только совершеннолетним.

«Звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ также вносит изменения в закон о защите животных от жестокого обращения. При взаимодействии с ними не допускается использование пиротехнических изделий, которые могут привести к их травмированию или гибели.

Законопроект разработали депутаты межфракционного объединения «Гуманная страна», а также представители общественных организаций UАnimals и «Ассоциация зоозащитных организаций Украины».

Теги
Верховная рада Украины фейерверк запрет Украина защита животных
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