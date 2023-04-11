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Госдума упростила признание военных погибшими или пропавшими

Госдума упростила процедуру признания пропавшими и погибшими в зоне военной операции
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Госдума приняла два законопроекта, которые упрощают процедуру признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести в ходе военной операции на Украине. Документы опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, для признания военного погибшим будет достаточно наличия свидетелей его смерти. Если сведений о месте пребывания военнослужащего нет, а командиры или сослуживцы не могут подтвердить его смерть, то он признается пропавшим без вести через полгода, а не через год, как сейчас.

Через три месяца после получения статуса пропавшего без вести члены семьи военного могут через суд добиться признания его погибшим. По действующему законодательству для этого нужно ждать два года с момента окончания боевых действий.

«Принятие этих законов поможет семьям в оперативном оформлении документов, необходимых для получения социальных и страховых выплат, оказания мер соцподдержки, обеспечения сохранности имущества военнослужащих, возможности его наследования», — сказал один из авторов законопроектов, депутат Павел Крашенинников.

Он уточнил, что новые правила распространяются не только на военнослужащих, но и на сотрудников правоохранительных органов, а также на граждан, временно находящихся в зоне военных действий, например журналистов.

Теги
Госдума Закон пропавшие без вести погибшие Военная операция на Украине
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