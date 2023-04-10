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В Госдепе заявили о переговорах с Вьетнамом по отказу от оружия из России

Госдеп США: мы проводили переговоры с Вьетнамом по сокращению закупок российского оружия

Руководство США рассчитывает на сокращение закупок российского вооружения со стороны Вьетнама и других стран. Об этом заявил помощник госсекретаря Энтони Блинкена Дэниел Критенбринк.

«Мы проводили разговоры и вели диалог с нашими вьетнамскими партнерами по всему миру. <...> [Подход] будет соответствовать законодательству США, <...>, чтобы такие партнеры, как Вьетнам, диверсифицировали свои оборонные закупки, отходя от России», — сказал Критенбринк (цитата по ТАСС).

Вьетнам является одним из крупнейших покупателей оружия в мире из-за напряженных отношений с Китаем. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), отслеживающего глобальные военные расходы, Вьетнам также один из крупнейших покупателей российского оружия. 

По данным института, Вьетнам на пятом месте по импорту российского оружия. На первом — Индия, половина всего импорта которой приходится на Россию, затем Китай, Алжир и Египет.

Теги
Госдепартамент США Вьетнам поставки оружия
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