В Госдуме предложили не изымать автомобиль при отсутствии документов

ЛДПР предложила не изымать автомобиль при отсутствии при себе документов на него

Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме подготовили и направили в правительство законопроект о смягчении наказания за отсутствие при себе у водителя документов на автомобиль. Об этом сообщил в телеграм-канале замглавы фракции Ярослав Нилов. К посту депутат прикрепил отрывок из текста законопроекта и пояснительной записки к нему.

Парламентарии предлагают внести изменения в ст. 27.13 КоАП. Депутаты предлагают не арестовывать и не эвакуировать автомобиль владельца, у которого при себе не было на него документов. Делать это необходимо, только если машина числится в угоне и на нее нет документов либо нет бумаг, требуемых согласно законодательству Таможенного союза, считают авторы законопроекта.

«Очевидно, что отсутствие у водителя при себе документов на транспортное средство, если таковые фактически есть, никак не влияет на безопасность дорожного движения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. «Значит, и задержания автомобиля происходить не должно», — резюмировал Нилов.

Также авторы документа указали на сложности, с которыми сталкивается владелец машины при помещении ее на штрафстоянку. То же касается лиц, которые уполномочены принимать соответствующее решение, говорится в записке.

Законопроект, по словам Нилова, уже направили на отзыв в правительство.