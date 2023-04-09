На участке синей ветки метро Москвы приостановили движение поездов

Дептранс Москвы: нет движения поездов от «Партизанской» до «Курской» для проверки составов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

На восточном участке Арбатско-Покровской (синей) линии московского метро не ходят поезда по направлению от «Партизанской» до «Курской», сообщил столичный департамент транспорта в Telegram. В обратном направлении поезда идут, но с повышенными интервалами.

Движение изменено «для проверки состава», сообщил дептранс, не приведя других деталей.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы передал, что на станции «Электрозаводская» загорелся вагон поезда.

Дептранс Москвы вскоре после этого сообщил, что движение восстановлено и вводится в график. Данные о загоревшемся вагоне департамент не подтвердил и не опроверг.