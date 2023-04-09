На участке синей ветки метро Москвы приостановили движение поездов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Метро Москвы назвало причину сбоя в движении поездов на синей ветке Общество, 20:02
Что ждет московский рынок элитной недвижимости РБК и Ahead, 19:59
«Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина Спорт, 19:54
Защита Трампа рассказала о своем приоритете в судебном разбирательстве Политика, 19:47
Тренер «Авангарда» повздорил со зрителями из-за шайбы в матче КХЛ. Видео Спорт, 19:35
На участке синей ветки метро Москвы приостановили движение поездов Общество, 19:20
Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко в кремлевской квартире Политика, 19:09
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Католическая церковь опровергла разгон верующих у базилики в Петербурге Общество, 19:07
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 19:00
Как длинные вклады россиян снизились до минимума за 10 лет. Инфографика Финансы, 19:00
Washington Post узнала об оценке уязвимостей в обороне Украины Политика, 18:49
В Белоруссии увидели рост угроз у границ Политика, 18:38
ЦСКА выиграл четвертый матч подряд в РПЛ Спорт, 18:32
Президент Грузии призвала переделать мемориал Второй мировой в Тбилиси Общество, 18:16
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Общество ,  
0 

На участке синей ветки метро Москвы приостановили движение поездов

Дептранс Москвы: нет движения поездов от «Партизанской» до «Курской» для проверки составов
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

На восточном участке Арбатско-Покровской (синей) линии московского метро не ходят поезда по направлению от «Партизанской» до «Курской», сообщил столичный департамент транспорта в Telegram. В обратном направлении поезда идут, но с повышенными интервалами.

Движение изменено «для проверки состава», сообщил дептранс, не приведя других деталей.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы передал, что на станции «Электрозаводская» загорелся вагон поезда.

Дептранс Москвы вскоре после этого сообщил, что движение восстановлено и вводится в график. Данные о загоревшемся вагоне департамент не подтвердил и не опроверг.

Теги
Москва Метро
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Собянин оценил готовность Троицкой линии московского метро
Общество
В Москве завершили утверждение трассировки Бирюлевской линии метро
Общество
Власти Москвы назвали сроки строительства станции метро «Суворовская»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter