Турция 11 апреля запустит на орбиту свой первый наблюдательный спутник
Турция 11 апреля выведет на орбиту первый наблюдательный спутник IMECE собственного производства. Об этом сообщил в Twitter президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Наш первый наблюдательный спутник IMECE с возможностью съемки в высоком разрешении, произведенный на мощностях нашей страны, будет запущен в космос 11 апреля», — написал он.
Турция продолжит развивать собственные возможности в глобальной космической гонке, у нее есть необходимые человеческие ресурсы и технологии, добавил глава государства.
Спутниковый аппарат должны вывести на солнечно-синхронную орбиту на высоту 680 км. Запуск намечен на 09:50 по местному времени (совпадает с мск).
IMECE — спутник, предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли. Его разработал Исследовательский институт космических технологий Tubitak-Uzay, работы велись с 2017 года.
Спутник весит 800 кг. Он оснащен тяговым электродвигателем, электронно-оптической камерой, солнечными датчиками для управления положением спутника, бортовым компьютером нового поколения и другими устройствами. Срок службы спутника составляет пять лет.
IMECE способен передавать снимки высокого разрешения с детализацией менее 1 м. Предполагается, что он будет собирать данные для нужд обороны, борьбы со стихийными бедствиями, наблюдать за изменением климата и помогать развитию сельскохозяйственной сферы.