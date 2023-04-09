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Технологии и медиа ,  
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Турция 11 апреля запустит на орбиту свой первый наблюдательный спутник

Эрдоган: Турция 11 апреля запустит первый наблюдательный спутник собственного производства
Наблюдательный спутник IMECE
Наблюдательный спутник IMECE (Фото: TCSanayi / Twitter)

Турция 11 апреля выведет на орбиту первый наблюдательный спутник IMECE собственного производства. Об этом сообщил в Twitter президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наш первый наблюдательный спутник IMECE с возможностью съемки в высоком разрешении, произведенный на мощностях нашей страны, будет запущен в космос 11 апреля», — написал он.

Турция продолжит развивать собственные возможности в глобальной космической гонке, у нее есть необходимые человеческие ресурсы и технологии, добавил глава государства.

Спутниковый аппарат должны вывести на солнечно-синхронную орбиту на высоту 680 км. Запуск намечен на 09:50 по местному времени (совпадает с мск).

IMECE — спутник, предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли. Его разработал Исследовательский институт космических технологий Tubitak-Uzay, работы велись с 2017 года.

Спутник весит 800 кг. Он оснащен тяговым электродвигателем, электронно-оптической камерой, солнечными датчиками для управления положением спутника, бортовым компьютером нового поколения и другими устройствами. Срок службы спутника составляет пять лет.

IMECE способен передавать снимки высокого разрешения с детализацией менее 1 м. Предполагается, что он будет собирать данные для нужд обороны, борьбы со стихийными бедствиями, наблюдать за изменением климата и помогать развитию сельскохозяйственной сферы.

Теги
Турция Реджеп Тайип Эрдоган спутник
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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