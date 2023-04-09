Турция 11 апреля запустит на орбиту свой первый наблюдательный спутник

Наблюдательный спутник IMECE (Фото: TCSanayi / Twitter)

Турция 11 апреля выведет на орбиту первый наблюдательный спутник IMECE собственного производства. Об этом сообщил в Twitter президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наш первый наблюдательный спутник IMECE с возможностью съемки в высоком разрешении, произведенный на мощностях нашей страны, будет запущен в космос 11 апреля», — написал он.

Турция продолжит развивать собственные возможности в глобальной космической гонке, у нее есть необходимые человеческие ресурсы и технологии, добавил глава государства.

Спутниковый аппарат должны вывести на солнечно-синхронную орбиту на высоту 680 км. Запуск намечен на 09:50 по местному времени (совпадает с мск).