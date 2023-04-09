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Общество ,  
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Католическая церковь опровергла разгон верующих у базилики в Петербурге

Католическая церковь опровергла разгон прихожан ОМОНом в Пасху у базилики в Петербурге
Базилика святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте
Базилика святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Сотрудники ОМОНа не разгоняли прихожан базилики св. Екатерины в Санкт-Петербурге в пасхальную ночь. Об этом сообщил офис вспомогательного епископа Римско-католической архиепархии в Санкт-Петербурге.

Перед началом богослужения Навечерия Пасхи священнослужители должны провести благословение огня и пасхальной свечи. Это делается у входа в храм, пояснили представители церкви.

Представители правоохранительных органов обратили внимание на то, что администрация базилики не уведомила власти об этом обряде, и ей не дали начать светильничное богослужение вне храма, сообщили в пресс-службе.

Католики в 2023 году отмечают Пасху 9 апреля. У православных христиан она должна наступить через неделю — 16 апреля.

Ранее телеграм-канал Sota сообщил, что ОМОН в ночь на 9 апреля сорвал ритуал зажжения свечи на Пасху в петербургской базилике св. Екатерины. Канал утверждал, что полиция сочла обряд несогласованной акцией. К посту были прикреплены фотографии, на которых видно, как сотрудники полиции общаются с прихожанами и священнослужителями.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Теги
Пасха разгон ОМОН верующие Санкт-Петербург новости
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Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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