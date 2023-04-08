Мощи 80 святых и церковную утварь попытались вывезти с Украины в Молдавию

Фото: dpsu.gov.ua

Мужчина попытался вывезти с Украины в Молдавию мощи 80 святых и церковную утварь, сообщила погранслужба Украины.

«В пункте пропуска «Табаки» пограничники с таможенниками выявили ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

По данным погранслужбы, молдаванин пытался доставить предметы в храм Покрова Пресвятой Богородицы на праздник по поручению друга. Однако из-за небрежной перевозки ковчега мощевики выпали из своих мест, указали пограничники. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

В 2012 году в аэропорту Домодедово задержали директора музея, пытавшегося провезти икону XVII века, находящуюся в международном розыске. Как сообщили в МВД, 62-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности за контрабанду, приобрел в Дюссельдорфе икону «Троица Ветхозаветная», написанную в 1690 году. Она была похищена в 1994 году из краеведческого музея Вологодской области. По прибытии в Москву в здании аэропорта мужчина был задержан, а икона изъята.

