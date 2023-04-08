Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Мощи 80 святых и церковную утварь попытались вывезти с Украины в Молдавию Общество, 19:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:19
В «Динамо» сообщили о «подавленности» Смолова перед матчем со «Спартаком» Спорт, 19:16
Глава Севастополя объяснил громкие звуки профилактикой диверсий Политика, 19:15
СКА забросил дважды за 17 секунд и сравнял счет в полуфинале плей-офф КХЛ Спорт, 19:05
«Челси» проиграл первый матч под руководством Лэмпарда Спорт, 18:54
Промоутер создал альтернативные соревнования для отстраненных МОК россиян Спорт, 18:46
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Даня Милохин объяснил, почему остался без денег после отъезда из России Общество, 18:46
«Ахмат» нанес «Уралу» третье подряд поражение в РПЛ Спорт, 18:25
При обстреле села в Белгородской области погибли 10 коров Политика, 18:12
Hindu узнала детали просьбы Украины к Индии по оказанию помощи Политика, 18:09
В США допустили отправку военных на Тайвань в случае вторжения Китая Политика, 18:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:47
Овечкин из-за травмы пропустил тренировку «Вашингтона» Спорт, 17:37
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Общество ,  
0 

Мощи 80 святых и церковную утварь попытались вывезти с Украины в Молдавию

Госпогранслужба Украины заявила о предотвращении вывоза в Молдавию мощей 80 святых
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Мужчина попытался вывезти с Украины в Молдавию мощи 80 святых и церковную утварь, сообщила погранслужба Украины.

«В пункте пропуска «Табаки» пограничники с таможенниками выявили ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

По данным погранслужбы, молдаванин пытался доставить предметы в храм Покрова Пресвятой Богородицы на праздник по поручению друга. Однако из-за небрежной перевозки ковчега мощевики выпали из своих мест, указали пограничники. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

В 2012 году в аэропорту Домодедово задержали директора музея, пытавшегося провезти икону XVII века, находящуюся в международном розыске. Как сообщили в МВД, 62-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности за контрабанду, приобрел в Дюссельдорфе икону «Троица Ветхозаветная», написанную в 1690 году. Она была похищена в 1994 году из краеведческого музея Вологодской области. По прибытии в Москву в здании аэропорта мужчина был задержан, а икона изъята.
 

Теги
Госпогранслужба Украины контрабанда
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter