Ликсутов рассказал о планах закупки 50 новых электропоездов для МЦД

Фото: Департамент транспорта Москвы

К запуску осенью 2023 года третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) Тверской вагоностроительный завод поставит в столицу электропоезда «Иволга» новейшей модификации — «Иволга 3.0». Всего на этом заводе в ближайшие годы планируется изготовление около 50 пригородных электропоездов для столичного дептранса. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, до запуска МЦД москвичи не воспринимали электрички как городской транспорт, но сегодня они мало чем отличаются от метро, — отметил Ликсутов. — Большую роль в этом играют именно современные и комфортные поезда».

Поезда «Иволга 3.0» отличаются от предыдущих поколений тем, что они способны разгоняться до 160 км/ч. За счет этого сокращается время в пути, и появляется возможность выводить на маршруты дополнительные составы. Также в «Иволге 3.0» стало больше сидений, добавили подлокотники и беспроводные зарядки в приоконные столики. Число зарядок увеличили до 1600 штук в 11-вагонном составе. Есть в новых поездах и зарядки для электросамокатов.

Первый состав «Иволги 3.0» был запущен на МЦД-2 в начале апреля — сейчас он проходит обкатку, собирая отзывы пассажиров и машинистов. Запланированные к отгрузке 50 электропоездов будут в первую очередь направляться на новые маршруты МЦД-3 и МЦД-4, но также использоваться для обновления подвижного состава первых двух линий городской электрички. Кроме того, по словам Ликсутова, уже сейчас тверские специалисты начали сборку следующей модификации — «Иволга 4.0».