Пилота в Омской области оштрафовали на ₽20 тыс. за полет на высоте 100 м над трассой

В Омской области пилота оштрафовали за полет на высоте 100 м над трассой

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В Омской области на 20 тыс. руб. оштрафовали пилота частного самолета за полет над автомобильной трассой на предельно низкой высоте. Об этом сообщается в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пилота привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства). Он уже оплатил штраф.

Самолет Л-29М1 пролетел на высоте 100 м над автомобильной трассой между селом Лузино и поселком Марьяновка в декабре 2022 года. Изменение высоты полета не согласовывалось с органом воздушного движения, отметили в прокуратуре.