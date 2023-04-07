Убийц рэпера XXXTentacion приговорили к пожизненному заключению

Суд в США приговорил к пожизненному заключению троих обвиняемых в убийстве рэп-исполнителя XXXTentacion (Джасея Дуэйна Онфроя), сообщает Rolling Stone.

Майкла Боутрайта, Дедрика Уилльямса и Трейвона Ньюсома признали виновными в убийстве первой степени и вооруженном ограблении. Четвертый обвиняемый, Роберт Аллен, признал вину в убийстве второй степени, решение в отношении него еще не вынесено. Аллен также дал показания против Боутрайта, Уилльямса и Ньюсома.

20-летнего рэпера XXXTentacion убили в июне 2018 года, когда он выходил из своего мотосалона в Майами. Преступники расстреляли его, украли сумку Louis Vuitton из машины и скрылись с места преступления.

XXXTentacion — американский рэпер. Его дебютный альбом «17» вышел в августе 2017 года, он занял вторую строчку в чарте Billboard. В марте 2018 года рэпер выпустил второй сольный альбом «?», трек SAD! занял седьмую позицию в Billboard Hot 100. За время карьеры XXXTentacion выпустил пять EP-альбомов и три сплит-альбома с рэп-исполнителем Ski Mas The Slump God.