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Ефимов анонсировал создание испытательного полигона БПЛА в «Руднево»

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Московский индустриальный парк «Руднево», входящий в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», выбран в качестве локации для размещения производства компании «БАС», которая создаст там центр по настройке, испытанию и тестированию беспилотных авиационных систем всех типов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, на территории площадью свыше 1,1 тыс. кв. м разместятся не только действующие производства, но также стартапы, разрабатывающие новые технологии. Кроме того, на территории индустриального парка предусмотрен полноценный полигон для тестирования беспилотников. По оценкам Ефимова, проект центра испытаний беспилотных авиасистем предполагает инвестиции в размере более чем 150 млн руб.

При этом «БАС», как будущий резидент особой экономической зоны, получит доступ к налоговым преференциям. Это льготы по транспортному налогу, налогам на имущество и на прибыль.

Компания «БАС» — первый в России оператор беспилотников, была создана Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) совместно с Фондом Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2022 году.

Как отметил гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, появление у «БАС» собственной базы, на которой можно будет проводить испытания, настройку дронов и осуществлять демонстрационные полеты для потенциальных клиентов, станет еще одним важным шагом в развитии беспилотной авиации. В перспективе такие площадки появятся в других регионах России, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

По словам же главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, на площадке «Руднево» уже есть необходимая инфраструктура для проектирования, производства и испытания беспилотных авиасистем: «Индустриальный парк призван стать отраслевым центром компетенций, обучения, развития кадрового потенциала». Помимо кластера беспилотников, в «Руднево» будут располагаться производства медицинских изделий и электрооборудования.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев считает, что опыт Москвы по использованию коптеров может быть полезен и для других мегаполисов. «Развитие индустрии беспилотников актуально и для труднодоступных территорий, где есть проблемы с доставкой грузов, уточнил Дегтев. — У молодой отрасли есть все шансы стать импульсом для развития сквозных технологий в области разработки систем накопления энергии, двигателестроения, аэронавигационных и других технологий».

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Сейчас БПЛА успешно используются в энергетике, логистике, сельском хозяйстве, строительстве и геологоразведке, помогая оценить масштаб и темпы строительства, составить 3D-модель ландшафта, выявить климатические и географические особенности местности.

Теги
Москва ОЭЗ Технополис беспилотники Владимир Ефимов
Пространство выбора
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