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Умерла актриса Валентина Туманова

Валентина Туманова
Валентина Туманова (Фото: ramteatr / Telegram)

В возрасте 91 года умерла актриса Валентина Туманова, сообщает телеграм-канал Российского академического молодежного театра.

Она служила в театре, который тогда назывался Центральным детским, с 1955 по 1971 год и сыграла более 30 ролей, в том числе первого в истории этого театра Тома Сойера.

Прощание и отпевание актрисы состоятся 7 апреля, похоронена она будет на Хованском кладбище в Москве.

Туманова родилась 8 марта 1932 года, окончила Театральное училище имени Щукина. После ЦДТ работала в Норильском театре до 1975 года.

Позже работала на радио, снялась в фильмах «Карлик Нос», «Чужие письма», «Роща памяти».

Туманова озвучила множество мультфильмов, в том числе «Петя и Красная Шапочка», «Дикие лебеди», «Чьи в лесу шишки?», «Самый, самый, самый».

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9 марта 2023 года в Иерусалиме умерла советская и израильская актриса театра и кино Ольга Катаева.

До отъезда за границу она работала в Саратовском академическом драматическом театре имени Карла Маркса.

За свою жизнь исполнила роли Нины Заречной в «Чайке», Маши в «Трех сестрах», Зойки в «Зойкиной квартире» и Елены Турбиной в «Белой гвардии». В 1981-м сыграла в фильме «Балерина политотдела», но наибольшую популярность ей принесла роль Киры Крыловой в фильме «Тревожное воскресенье» (1983) Рудольфа Фунтова.

В середине 1990-х Катаева с мужем Борисом Боруховым переехала в Иерусалим, где работала в местных театрах «Ноев Ковчег», «Цилиндр», «Паргод» и «Тарантас».

Теги
смерть актриса РАМТ
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
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