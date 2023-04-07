Ракова сообщила о новых возможностях ЭМК по отслеживанию состояния сердца

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Благодаря расширению функционала электронной медкарты (ЭМК) столичным пациентам стали доступны для самостоятельного заполнения два новых показателя — ритмичность пульса и артериальное давление. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, благодаря этим нововведениям в разделе «Дневник здоровья» пациенты смогут самостоятельно отслеживать нарушения сердечного ритма и приступы стенокардии. На основе физиологических показателей, внесенных пользователем ЭМК, формируется визуальная картина состояния здоровья пациента.

«Динамика этих показателей стала доступна на графиках. Так, график пульса, на котором будет отмечена его ритмичность, позволит вовремя выявить аритмию, а график артериального давления — предупредить приступ стенокардии, — уточнила Ракова. — Наглядная форма представления информации поможет пациентам заметить изменения в своем здоровье и своевременно обратиться к врачу».

Пиковые значения на графиках будут выделены с уведомлением о необходимости обращения к специалисту. Информация о показателях и их динамике будет доступна не только пациенту, но и врачу. Для этого пользователь ЭМК должен самостоятельно открыть доступ к своим данным в настройках «Дневника здоровья».

По словам главврача городской поликлиники № 2 Натальи Шиндряевой, новый сервис станет важным инструментом мониторинга здоровья пациентов: «ЭМК делает процесс контроля над здоровьем более прозрачным и удобным, что способствует активному участию пациентов в процессе сохранения и восстановления своего здоровья. Таким образом, сервис поможет в улучшении качества жизни горожан».

Протестировать новый функционал столичные пациенты могут уже сейчас в электронной медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО.

Сегодня в электронной медкарте в онлайн-режиме отображаются протоколы осмотров врачей, результаты анализов и исследований, включая снимки КТ, МРТ, флюорографии, а также изображения лучевых исследований. Кроме того, доступны выписные эпикризы из стационара, больничные листы, электронные рецепты, данные о диспансеризации, прививках и вызовах скорой помощи. У пользователей электронных медкарт также есть возможность выгружать документы из медкарты, распечатывать их, отправлять по электронной почте или через мессенджеры.