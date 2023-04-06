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На территории оборонного предприятия в Химках упал дрон
Беспилотник с камерами упал на территории оборонного завода «Факел» в Химках
На территории завода «Факел» в Химках упал самодельный дрон. Об этом сообщили источники «Пятого канала», SHOT и «112».
По данным «Пятого канала», беспилотник размером 30 на 30 см был оборудован камерой. Система радиоэлектронной борьбы отключила дрон. Кто владелец аппарата, пока неизвестно.
РБК направил запросы на завод «Факел» и в пресс-службу правительства Московской области.
«112» уточняет, что БПЛА упал примерно в 8:00. Боевой нагрузки на нем не было.
Завод «Факел» входит в состав концерна «Алмаз — Антей». Предприятие выпускает и модернизирует зенитные ракеты для комплексов С-300, С-400 «Триумф» и других.