Беспилотник с камерами упал на территории оборонного завода «Факел» в Химках

На территории оборонного предприятия в Химках упал дрон

Фото: mkbfakel.ru

На территории завода «Факел» в Химках упал самодельный дрон. Об этом сообщили источники «Пятого канала», SHOT и «112».

По данным «Пятого канала», беспилотник размером 30 на 30 см был оборудован камерой. Система радиоэлектронной борьбы отключила дрон. Кто владелец аппарата, пока неизвестно.

РБК направил запросы на завод «Факел» и в пресс-службу правительства Московской области.

«112» уточняет, что БПЛА упал примерно в 8:00. Боевой нагрузки на нем не было.

Завод «Факел» входит в состав концерна «Алмаз — Антей». Предприятие выпускает и модернизирует зенитные ракеты для комплексов С-300, С-400 «Триумф» и других.