Собянин рассказал о расширении программы неонатального скрининга в Москве

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Программа скрининга новорожденных на выявление наследственных заболеваний в столице будет расширена. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, теперь неонатальный скрининг будет проводиться на выявление 36 наследственных заболеваний. Мэр подчеркнул, что благодаря этому врачи смогут начать лечение незамедлительно, что спасет многих детей от развития патологий.

Собянин уточнил, что исследование проводят в Московском центре неонатального скрининга Морозовской детской городской клинической больницы. По его словам, в прошлом году были обследованы более 110 тыс. новорожденных, у которых выявили 99 различных заболеваний.

«Сейчас все дети получают необходимую медицинскую помощь, — сообщил мэр. — Выдаем им бесплатно лекарства и продукты для лечебного питания».

Напомним, что программа неонатального скрининга реализуется в России с 2006 года. Первоначально она включала в себя исследования по пяти параметрам и проводилась с использованием метода иммунофлюоресцентного анализа. В 2019 году по решению правительства Москвы специалисты начали применять метод тандемной масс-спектрометрии, что позволило увеличить спектр исследования до 11 заболеваний.

С 2023 года исследование патологий у новорожденных проводят при помощи ПЦР-тестирования. Расширение программы неонатального скрининга до 36 заболеваний позволит своевременно выявлять и начинать лечение большинства наследственных заболеваний у новорожденных.